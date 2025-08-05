Посольство Ирана положительно оценивает условия, созданные Азербайджаном для иранских заключенных

БАКУ /Trend/ - Посольство Ирана в Азербайджане положительно оценивает заявление официального представителя МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде об условиях содержания заключенных, являющихся гражданами Ирана.

Об этом сообщило посольство Ирана в Баку в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что вопросы, находящиеся на повестке отношений между двумя странами, включая возможные проблемы, связанные с гражданами, могут быть решены надлежащим образом.

"В этом контексте мы положительно оцениваем предложения официального представителя МИД Азербайджана о сотрудничестве в создании благоприятных условий для заключенных, обеспечении их медицинских потребностей, налаживании видеосвязи с их семьями, а также предоставлении заключенным возможности отбывать оставшуюся часть наказания в своих странах, и заявляем о своей готовности к сотрудничеству в этой сфере", - сказали в посольстве.

Следует отметить, что некоторые СМИ высказывали обеспокоенность относительно условий содержания иранских заключенных в Азербайджане.

В этой связи пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что права, законные интересы и личная безопасность осужденных и арестованных лиц, являющихся гражданами Исламской Республики Иран и содержащихся в пенитенциарных учреждениях министерства юстиции Азербайджанской Республики, защищены, им предоставлены необходимые материально-бытовые условия. В соответствии с требованиями действующего законодательства осужденные и арестованные лица реализуют свои права на телефонные звонки, получение посылок, встречи с членами семьи и телефонные разговоры. В некоторых пенитенциарных учреждениях осужденные, являющиеся гражданами Исламской Республики Иран, имеют возможность проводить видеовстречи с членами семей.

"Иностранцы, содержащиеся под арестом, в том числе граждане Исламской Республики Иран, регулярно проходят обследование в медико-санитарном отделении. Кроме того, лекарственные препараты, привезенные сотрудниками посольства Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике для своих граждан, были приняты сотрудниками медицинской службы в соответствии с требованиями нормативных актов и переданы осужденным.

Только в 2025 году были созданы условия для консульской встречи сотрудников посольства Исламской Республики Иран с 37 гражданами Исламской Республики Иран, отбывающими наказание в пенитенциарных учреждениях. Последняя такая встреча состоялась 31 июля с двумя гражданами Ирана. Также иранской стороне хорошо известно, что 5 граждан Ирана были в числе помилованных распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 мая 2025 года о помиловании ряда осужденных лиц", - отметил представитель МИД.