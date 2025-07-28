Между Азербайджаном и Ватиканом подписан меморандум в области межрелигиозного диалога (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 июля подписан "Меморандум о взаимопонимании в области межрелигиозного диалога между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с религиозными структурами и Дикастерией Святого Престола по межрелигиозному диалогу".

Как сообщили в понедельник Trend в Госкомитете, меморандум предусматривает обмен опытом и информацией между сторонами в целях содействия межрелигиозному и межкультурному диалогу, укрепления взаимопонимания и толерантности, а также осуществление совместных мероприятий. В документе также отражено развитие сотрудничества в сфере религиозного образования.

"Меморандум о взаимопонимании подписали председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов и префект Дикастерии Святого Престола по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кувакад.

Председатель Государственного комитета Рамин Мамедов выразил уверенность в том, что подписанный меморандум внесёт важный вклад в продвижение межрелигиозной гармонии и культурного многообразия, а также сыграет значимую роль в популяризации этих ценностей. В своём выступлении председатель госкомитета поздравил с наступлением Святого юбилейного года и отметил, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Святым Престолом прошли большой путь развития. Он подчеркнул, что сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканом рассматривается как один из лучших примеров межкультурного диалога и бережного отношения к мировому культурному наследию. Успешные проекты, такие как реставрация катакомб, сотрудничество с Ватиканским музеем и Апостольской библиотекой, цифровизация архивных рукописей, направлены на вклад в общее наследие человечества.

Говоря о религиозной обстановке в нашей стране, председатель госкомитета отметил, что государственная политика, осуществляемая под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, основывается на принципах и нормах международного права. В Азербайджане уделяется особое внимание укреплению атмосферы взаимного уважения и понимания между религиозными конфессиями.

Р.Мамедов отметил, что одним из приоритетных шагов после освобождения наших территорий от оккупации стал процесс восстановления и реконструкции религиозных памятников, подвергшихся армянскому вандализму. Фонд Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой реализует в этой сфере крупные проекты на освобожденных территориях.

Префект Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола кардинал Джордж Джейкоб Кувадак выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Ватиканом, отметив роль визитов папы Римского Иоанна Павла II и Франциска в развитие этих отношений. Этот меморандум кардинал Джордж Джейкоб Кувадак оценил как успешный результат еще более укрепившихся отношений, отражающих уважение и почтение к религиозным меньшинствам в нашей стране, что было закреплено соглашением от 29 апреля 2011 года между Азербайджанской Республикой и Святым Престолом о правовом статусе Католической церкви в Азербайджане. Кардинал также выразил уверенность в том, что проекты, реализуемые в рамках этого документа, сыграют важную роль в продвижении межрелигиозной гармонии и культурного многообразия. Он выразил почтение Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за поддержку в утверждении и подписании меморандума.

В церемонии подписания принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской республики в Святом Престоле Ильгар Мухтаров.

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