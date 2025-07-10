В рамках очередной поездки в Карабах руководители политических партий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 июля состоялась очередная поездка председателей и представителей действующих в стране политических партий в Карабах, они посетили город Агдам.

Как сообщает Trend, поездки руководителей политических партий на освобожденные от оккупации территории являются неотъемлемой частью атмосферы политического диалога, поощряемой в нашей стране. Эта практика, способствующая укреплению демократических традиций, встречает положительный отклик в азербайджанском обществе и получает широкую поддержку. Атмосфера диалога способствует формированию надежных и доверительных политических отношений между сторонами.

За последние годы подобные поездки были организованы в Агдам, Шушу (дважды), Зангилан (дважды), Ходжалы, Аскеран, Ханкенди, Лачин и Джабраил. Они уже стали позитивной демократической традицией и способствуют сохранению духа солидарности в обществе, а также мобилизации интеллектуального потенциала народа. Неслучайно, термин «политический диалог» стал в стране одним из самых часто употребляемых в политической риторике и занял прочное место в политической повестке Азербайджана.

Восьмая по счету совместная поездка руководителей политических партий, организованная отделом Администрации Президента Азербайджанской Республики по связям с политическими партиями и законодательной властью, является отражением царящего в стране открытого диалога между властью и оппозицией.

В рамках политического диалога, поощряемого по инициативе Президента Ильхама Алиева, на протяжении последних пяти лет в Азербайджане при участии политических партий последовательно реализуются различные проекты. Стратегической целью всех этих инициатив является сохранение национального единства и мобилизация патриотических сил на благо развития государства и общества.

Наличие открытых и доверительных отношений в политических процессах является следствием политической воли главы государства. Президент Ильхам Алиев во всех своих выступлениях и интервью подчеркивает важность установления здоровых отношений в политике и необходимости конструктивного сотрудничества.

В ходе поездки, прошедшей в атмосфере продуктивного и интенсивного обмена мнениями, заведующий отделом Администрации Президента по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалят Велиев выступил перед политиками в Агдаме, подробно рассказав о работе, проделанной в рамках политического диалога, поощряемого по инициативе Президента Ильхама Алиева с целью углубления демократических традиций.

Представитель Администрации подчеркнул, что здоровая и надежная атмосфера сотрудничества является одним из ключевых и принципиальных показателей политической стабильности и устойчивого развития. Он отметил, что в основе всех успехов, достигнутых в данном направлении, лежит политическая воля Президента Ильхама Алиева.

Адалят Велиев также отметил, что славная Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, является самой славной страницей в новейшей истории Азербайджана, и подчеркнул исключительную роль атмосферы солидарности в сохранении всех достигнутых успехов. Политическая стабильность, упорство народа, атмосфера национального единства в обществе и неизменная высшая политическая воля являются основой развития Азербайджана и укрепления его авторитета на международной арене.

Программа поездки в Агдам, в которой принимали участие председатели и представители действующих в стране политических партий, а также политологи, политические обозреватели, руководители интернет-телеканалов и редакторы газет, была весьма насыщенной. В рамках визита лидеры партий ознакомились с деятельностью Агдамского железнодорожного и автовокзального комплексов. Затем участникам была предоставлена подробная информация о строительных работах, проводимых в селе Хыдырлы. Гости также посетили Агдамский центр мугама, полную среднюю школу имени Айкёл Манаса в селе Хыдырлы, Агдамский конгресс-центр и гостиницу Aghdam City Hotel. Кроме того, они побывали в комплексе «Имарет» и в Джума мечети.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, выступая перед участниками поездки, отметил, что проделанная в кратчайшие сроки работа в Агдаме наглядно демонстрирует экономическую мощь Азербайджанского государства и масштаб восстановительных работ на всех освобожденных от оккупации территориях. Он подчеркнул, что темпы и высокое качество осуществляемых работ свидетельствуют о том, что Карабах в будущем превратится в одно из самых прекрасных мест в мире.

Участникам поездки также была дана подробная информация об Агдамском промышленном парке. В настоящее время статус резидента в парке получили 27 субъектов предпринимательства с общим объемом инвестиций свыше 238 миллионов манатов, а 6 предпринимателям предоставлен статус нерезидента. В целом этими 33 субъектами предпринимательства предусмотрено создание 2090 рабочих мест в промышленном парке. На сегодняшний день резидентами уже вложено более 72 миллионов манатов инвестиций, создано около 300 постоянных рабочих мест.

Во время предоставления информации о работе, проводимой в рамках программы Великого возвращения, было отмечено, что туристический потенциал Агдама будет соответствовать возможностям, создаваемым в других районах. В регионе планируется строительство гостиниц, зон отдыха, а также развитие сельского туризма. Новые инфраструктурные проекты станут источником занятости и дохода для людей, возвращающихся в Карабах. Проведение международных мероприятий в Агдаме свидетельствует о превращении всего Карабаха в одно из престижных мест на политической карте мира.

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