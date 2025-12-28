Fitch представило прогнозы роста реального ВВП Азербайджана до 2028 года

БАКУ/Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что рост реального ВВП Азербайджана в 2025 году составит 1,8% по сравнению с ранее прогнозируемыми 3,5%, сообщает Trend.

Согласно оценкам Fitch, темпы экономического роста в 2026-2027 годах составят 2,4% в год.

В отчете агентства отмечается, что реальный ВВП Азербайджана вырос на 1,6% в годовом выражении за 11 месяцев 2025 года, при этом объемы добычи в нефтяном секторе сократились на 1,8%, тогда как ненефтяная экономика продемонстрировала рост на 3,2%.

Добыча нефти за 9 месяцев 2025 года составила 20,7 млн тонн, что в среднем соответствует около 570 тыс. баррелей в сутки. Fitch ожидает, что к 2027 году объемы добычи нефти снизятся до 565 тыс. баррелей в сутки. Добыча природного газа за 9 месяцев 2025 года достигла 38,2 млрд кубометров, при этом агентство прогнозирует пик газодобычи в 2025 году.

Отметим, что правительство Азербайджана прогнозирует, что в 2026 году ВВП страны достигнет 134,1 млрд манатов (78,88 млрд долларов США), из которых 101,7 млрд манатов (59,82 млрд долларов) придется на ненефтегазовый сектор.

Таким образом, экономический рост в 2026 году, по оценке правительства, составит 3,2%, включая рост ненефтегазового сектора на уровне 8,8%.

Согласно обновленным прогнозам правительства, в 2025 году ВВП Азербайджана ожидается на уровне 129,9 млрд манатов (76,41 млрд долларов), в том числе 93,5 млрд манатов (54,99 млрд долларов) за счет ненефтегазового сектора.