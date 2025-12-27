Инвестиции в промышленный сектор Азербайджана возросли

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре этого года из инвестиций в основной капитал в Азербайджане в промышленный сектор были направлены 6,825 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Отмечается, что это на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Итоговый удельный вес инвестиций в основной капитал в данной сфере составил 41%.

Следует отметить, что в январе-ноябре 2025 года в основной капитал из всех финансовых источников на развитие экономической и социальной сфер страны было инвестировано 16,659 миллиарда манатов, что на 3% больше, чем за соответствующий период 2024 года. Объем инвестиций в нефтегазовый сектор снизился на 8,5%, в то время как объем инвестиций в ненефтегазовый сектор увеличился на 8,3%.

Из общего объема инвестиций 8,421 миллиарда манатов или 50,6 процента было направлено в производственный сектор, 5,614 миллиарда манатов (33,7 процента) — в сектор услуг и 2,623 миллиарда манатов (15,7 процента) — в жилищное строительство. 51,1 процента от общего объема инвестиций было вложено государством, 48,9 процента — негосударственными инвесторами. 76,2 процента инвестиций было потрачено на строительные и монтажные работы.