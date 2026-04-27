Али Асадов подписал постановление, касающееся бензина и дизтоплива

Азербайджан Материалы 27 апреля 2026 19:03 (UTC +04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:13)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов подписал постановление, связанное с обеспечением стабильности на внутреннем рынке топлива и сохранением бесперебойного снабжения.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

Согласно постановлению, новые акцизные ставки на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики, будут следующими:

2710 12 413 0

Моторный бензин, за исключением авиационного бензина, с содержанием свинца не более 0,013 г/л и октановым числом менее 95

200 манатов за 1 тонну (с 1 мая 2026 года по 31 марта 2027 года – 1,0 манат)

2710 12 510 1

Моторный бензин, за исключением авиационного бензина, с содержанием свинца более 0,013 г/л и октановым числом менее 95

200 манатов за 1 тонну (с 1 мая 2026 года по 31 марта 2027 года – 1,0 манат)

2710 19 421 1 –

2710 19 480 9

другие газойли, включая дизельное топливо

80 манатов за 1 тонну (с 1 мая 2026 года по 31 марта 2027 года – 1,0 манат)

В связи с этим на период с 1 мая 2026 года по 31 марта 2027 года акцизный налог на импортируемый бензин марки АИ-92 и дизельное топливо временно установлен на уровне 1 маната за тонну.

Также на период с 1 мая 2026 года по 31 марта 2027 года ставка таможенных пошлин, применяемых при импорте бензина марки АИ-92 и дизельного топлива, установлена в размере 0 процентов.

Для бензина марки АИ-92 и дизельного топлива, импортируемых Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) в период с 1 мая 2026 года по 31 марта 2027 года, определен верхний предел (квота) в размере 205 тысяч тонн и 201 тысячи тонн соответственно.

