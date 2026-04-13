БАКУ /Trend/ — В Азербайджанском университете языков в Баку состоялась встреча студентов с делегацией из Пакистана.

Как сообщает в понедельник Trend, мероприятие прошло в Центре пакистанской культуры.

В состав делегации вошли парламентский секретарь министерства по правам человека Саба Садик и секретарь министерства Абдул Халик Шейх.

Абдул Халик Шейх отметил, что рад возможности посетить Центр и пообщаться со студентами. По его словам, важно, что у молодежи есть возможность знакомиться с культурой Пакистана, расширять кругозор и развиваться.

Он подчеркнул, что подобные инициативы реализуются при поддержке Пакистана, в том числе в сфере прав человека. Особое внимание, по его словам, уделяется защите прав детей и созданию условий для их благополучного развития.

«Для нас большая честь быть здесь и встретиться с вами. Мы считаем важным, чтобы вопросы защиты детей оставались в центре внимания, в том числе на парламентском уровне», — добавил Абдул Халик Шейх.

Саба Садик, в свою очередь, заявила, что Пакистан прилагает усилия для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы работали над тем, чтобы стороны сели за стол переговоров. В этом процессе нас поддержали страны из разных регионов. Две противостоящие стороны смогли начать диалог — это стало возможным благодаря совместным усилиям и духу сотрудничества. Переговоры состоялись, однако окончательного соглашения пока достичь не удалось», — сказала она.

По ее словам, текущий процесс, в том числе с участием США, может в будущем привести к конкретным результатам. Она подчеркнула, что Пакистан стремится к тому, чтобы конфликт в регионе не продолжался и был урегулирован мирным путем.