Искусственный интеллект: Глобальная конкуренция и Азербайджан

Значение искусственного интеллекта (ИИ) в современном мире неуклонно возрастает. Данная технология оказывает трансформирующее воздействие на различные отрасли экономики, способствует повышению эффективности производственных процессов, а также играет важную роль в решении глобальных проблем, включая изменение климата и обеспечение доступа к здравоохранению. В этих условиях между государствами усиливается конкуренция за лидерство в области разработки и внедрения технологий ИИ.

Соединённые Штаты Америки. США рассматриваются как центр становления и развития современного искусственного интеллекта. Крупнейшие технологические корпорации, такие как Google, Microsoft и IBM, осуществляют значительные инвестиции в научные исследования и разработки в данной сфере. Кремниевая долина является ключевым инновационным центром, объединяющим стартапы, научные учреждения и предпринимательское сообщество. Существенным фактором развития ИИ в США является тесное взаимодействие между университетами и частным сектором. Государственная политика также ориентирована на поддержку и стратегическое развитие технологий искусственного интеллекта.

Китай. Китай становится одним из ключевых акторов в области развития искусственного интеллекта. Правительство страны поставило цель достижения глобального лидерства в данной сфере к 2030 году. Государство направляет в эту сферу миллиарды долларов инвестиций. Крупные технологические компании, такие как Baidu, Alibaba и Tencent, активно разрабатывают ИИ-решения, опираясь на значительные объёмы данных пользователей. Высокая численность населения Китая, создавая значительный объем данных, также создаёт конкурентное преимущество в данной области.

Европейский союз. В отличие от США и Китая, Европейский союз придерживается альтернативной стратегии, сосредоточившись на развитии этически ориентированного искусственного интеллекта и формировании нормативно-правовой базы. Основное внимание уделяется разработке этичного ИИ и созданию правовых рамок его регулирования. Цель заключается в одновременном стимулировании инноваций и защитой прав граждан. В рамках таких программ, как "Horizon Europe", осуществляется поддержка научных исследований и укрепление сотрудничества между странами.

Канада. Канада занимает значимое место в глобальной системе искусственного интеллекта, особенно в области глубокого обучения (deep learning). Город Торонто является одним из ключевых центров развития ИИ. Правительство Канады, учитывая экономический и социальный потенциал ИИ, оказывает поддержку данной области и уделяет особое внимание вопросам развития этичного ИИ.

Роль стартапов. В развитии искусственного интеллекта значительную роль играют не только крупные технологические корпорации, но и стартапы. В различных странах мира стартапы предлагают инновационные решения в таких сферах, как образование, здравоохранение, маркетинг и сельское хозяйство. В этом контексте особенно выделяются Израиль и Индия. Израиль широко известен как "нация стартапов" благодаря высокому уровню инноваций, тогда как Индия активно применяет технологии искусственного интеллекта для решения внутренних социально-экономических проблем.

Будущее конкуренции в области ИИ. Ключевыми факторами дальнейшего развития искусственного интеллекта выступают обмен данными и международное научное сотрудничество. Одновременно возрастает значимость решения этических вопросов, включая защиту конфиденциальности данных и минимизацию алгоритмической предвзятости. По мере усиления конкуренции в области ИИ возрастает значение международного сотрудничества.Данная конкуренция представляет собой не просто технологическую гонку, а процесс, связанный с формированием будущего.ИИ является ключом к будущему, и это будущее уже началось.

Азербайджан. Несмотря на доминирующие позиции США и Китая, ряд других государств также демонстрирует динамичное развитие в сфере искусственного интеллекта. В последние годы Азербайджан предпринимает важные и системные шаги в направлении развития ИИ. Утверждение Президентом Азербайджанской Республики "Стратегии развития искусственного интеллекта на 2025-2028 годы" 19 марта 2025 года, а также проведение 11 февраля 2026 года совещания, посвящённого формированию единого плана действий в рамках инициативы "Новая цифровая архитектура Азербайджана", свидетельствуют о высокой приоритетности данной области на государственном уровне. Дополнительным институциональным фактором стало создание Совета по цифровому развитию под председательством первого вице-президента Мехрибан Алиевой, что способствует укреплению координации и формированию целостного подхода к развитию ИИ.

Совокупность указанных мер демонстрирует наличие у Азербайджана стратегического видения в области искусственного интеллекта и стремление занять достойное место в глобальной технологической конкуренции. Считаем, что размер страны не является определяющим фактором успеха; ключевое значение имеют правильная постановка приоритетов, эффективное распределение ресурсов и способность к оперативной адаптации к технологическим изменениям. В данном контексте предпринимаемые Азербайджаном шаги по включению в глобальную конкуренцию и формированию соответствующего потенциала заслуживают положительной оценки.

С учётом текущих тенденций и необходимости достижения результатов в относительно сжатые сроки, целесообразно рассматривать образование и науку в качестве приоритетных направлений применения искусственного интеллекта. Концепции "умного" образования и интеграции ИИ в образовательные процессы уже занимают значимое место в глобальной повестке и находятся на стадии активного развития.

В этом контексте ведущие мировые центры высшего образования сегодня трансформируются в соответствии с новыми технологическими реалиями и по всему миру формируются новые образовательные хабы. Это свидетельствует о наличии благоприятного исторического периода для появления новых лидеров в сфере высшего образования. Считаем, что формирование новых "Гарвардов" происходит уже сейчас, и Азербайджан обладает как потенциальными, так и реальными возможностями для участия в данном процессе. Мы убеждены, что реализация этих возможностей зависит от двух ключевых факторов: оперативного и своевременного внедрения инноваций и скорости последующих технологических преобразований.

Адалат Мурадов,

ректор UNEC, профессор.