В этом году запланировано 45 аудитов - Счетная палата Азербайджана

БАКУ/Trend/ - На 2026 год в Азербайджане запланировано 45 аудитов, в том числе аудит образовательных и медицинских учреждений, инвестиционных проектов в Карабахе и в сфере водного хозяйства, государственных закупок, целевых бюджетных фондов, доходов и расходов государственных внебюджетных фондов – Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы, а также некоторых международных мероприятий.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении отчета о деятельности Счетной палаты за 2025 год.

Председатель также рассказал о планах деятельности в области цифровизации: "В современный период государственный аудит стремительно развивается в направлении цифровизации. Утверждение в последнее время в нашей стране стратегических документов, касающихся цифрового развития и искусственного интеллекта, также требует особого внимания к этой сфере.

Счетная палата в соответствии с международным опытом сделала первые шаги в этой области. В прошлом году мы приступили к созданию системы цифрового аудита.

Информационная система повысит эффективность финансового контроля и организации деятельности, вытекающей из участия в бюджетном процессе, посредством обмена и обработки отчетов и данных, установленных законодательством, а также анализа данных на основе сценариев. На начальном этапе мы уже выполнили некоторые работы. К ним относятся: создание базовой технологической платформы; размещение в правительственном облаке; получение отчетов и данных; стандартизированный единый подход; подтверждение через Единую систему входа и электронную подпись".

В. Гюльмаммедов также отметил работы, запланированные на текущий год:

"Это внедрение риск/аналитического модуля (проведение оценок на основе более 120 критериев и представление результатов учреждениям); внедрение модели, направленной на принятие решений на основе данных; интеграция (передача) данных различных государственных информационных систем в соответствующую систему и создание единой аналитической среды; использование полученных результатов при планировании аудита и оценке рисков.

Следующий этап направлен на развитие информационной системы для более эффективной организации аудиторского процесса в цифровой среде и перехода к управлению аудитом на основе подходов с использованием искусственного интеллекта. Цель – снизить зависимость аудиторского процесса от физического пространства, обеспечить обмен информацией между аудиторскими группами и проверяемыми учреждениями преимущественно через электронную платформу, обеспечить системное управление аудиторскими доказательствами и проведение аудиторского процесса в отслеживаемой среде".