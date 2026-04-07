Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 апреля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 7 апреля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9615 маната, 1 турецкая лира - 0,0381 маната, а 100 российских рублей - 2,1523 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9615
|AUD
|1,176
|BYN
|0,5759
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1129
|CZK
|0,08
|CNY
|0,2473
|DKK
|0,2625
|GEL
|0,632
|HKD
|0,2169
|INR
|0,0183
|GBP
|2,2497
|SEK
|0,1797
|CHF
|2,1289
|ILS
|0,5397
|CAD
|1,2215
|KWD
|5,4856
|KZT
|0,367
|QAR
|0,4662
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5135
|MDL
|0,0969
|NOK
|0,1752
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6087
|PLN
|0,4594
|RON
|0,3848
|RUB
|2,1523
|RSD
|0,0167
|SGD
|1,3225
|SAR
|0,4528
|xdr
|2,3135
|TRY
|0,0381
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0391
|JPY
|1,0643
|NZD
|0,9694