Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Экономика Материалы 7 апреля 2026 09:05 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 апреля

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 7 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9615 маната, 1 турецкая лира - 0,0381 маната, а 100 российских рублей - 2,1523 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9615
AUD 1,176
BYN 0,5759
AED 0,4628
KRW 0,1129
CZK 0,08
CNY 0,2473
DKK 0,2625
GEL 0,632
HKD 0,2169
INR 0,0183
GBP 2,2497
SEK 0,1797
CHF 2,1289
ILS 0,5397
CAD 1,2215
KWD 5,4856
KZT 0,367
QAR 0,4662
KGS 0,0194
HUF 0,5135
MDL 0,0969
NOK 0,1752
UZS 0,014
PKR 0,6087
PLN 0,4594
RON 0,3848
RUB 2,1523
RSD 0,0167
SGD 1,3225
SAR 0,4528
xdr 2,3135
TRY 0,0381
TMT 0,4857
UAH 0,0391
JPY 1,0643
NZD 0,9694
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости