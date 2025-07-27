Азербайджанские гимнасты успешно выступили в Португалии (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - С 22 по 26 июля в столице Португалии, Лиссабоне, состоялся 5-й Всемирный фестиваль гимнастики World Gym for Life Challenge.

Как сообщает Trend, в этом грандиозном фестивале приняли участие более 3700 гимнастов из 33 стран. Мероприятие вновь продемонстрировало, что гимнастика — это не только спорт, но и искусство, а также призыв к единству.

На этих соревнованиях Азербайджан успешно представила национальная команда в дисциплине "Гимнастика для всех". Команда Flame, в состав которой входят участники разных возрастов и уровней подготовки, привлекла внимание жюри креативной хореографией, сценической эстетикой и высоким командным духом, заняв почётное второе место.