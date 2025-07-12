Сборная Азербайджана по баскетболу поборется за 5-е место

БАКУ/ Trend/ – Сборная Азербайджана по баскетболу среди юношей до 16 лет продолжает выступление на чемпионате Европы (дивизион С) и поборется за 5-е место в итоговом зачёте, передает Trend.

Сегодня в рамках третьего матча группового этапа за 5–9-е места азербайджанская команда уверенно обыграла сборную Мальты со счётом 77:46. Ход встречи развивался следующим образом: 11:11, 21:15, 23:11, 22:9 — подопечные тренерского штаба Азербайджана уверенно наращивали преимущество в каждом периоде.

Завтра сборная Азербайджана проведёт решающий матч против команды Молдовы. Обе сборные имеют по 6 очков, и победитель встречи займёт итоговое 5-е место на турнире.