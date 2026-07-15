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Утвержден Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми в Азербайджане на 2026-2030 гг.

Политика Новость 15 июля 2026 16:38 (UTC +04:00)
Утвержден Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми в Азербайджане на 2026-2030 гг.
Фото: AI generated
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/ Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы».

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Министерству внутренних дел Азербайджанской Республики поручено координировать реализацию мер, предусмотренных Национальным планом действий, и раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе его выполнения.

Мониторинг и оценку реализации мер, предусмотренных Национальным планом действий, по заказу Министерства внутренних дел Азербайджана будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

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