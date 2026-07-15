Внесены изменения в Правила осуществления госконтроля за реализацией прав ребенка в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Указ о внесении изменений в «Правила осуществления государственного контроля за реализацией прав ребенка».

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно указу, орган прокуратуры в установленных законом случаях будет защищать права и законные интересы детей в суде, обращаться в госорганы и предъявлять иски в суде.

Также в установленных законом случаях и порядке прокуратура будет осуществлять надзор за исполнением законов по уголовным делам и делам об административных проступках, связанных с детьми.

Кроме того, орган прокуратуры будет рассматривать информацию органов опеки и попечительства, а также Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики о наличии прямой угрозы жизни или здоровью ребенка и принимать предусмотренные законом меры.