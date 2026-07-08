Перемирие между США и Ираном завершено - Трамп

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает перемирие с Ираном завершенным.

Об этом он заявил в ходе встречи в Анкаре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО, отвечая на вопрос журналистов о мирных соглашениях между США и Ираном.

«Это очень интересный вопрос. Думаю, с этим все покончено. Я больше не хочу иметь с ними дел», — отметил Президент США.

Американский лидер охарактеризовал руководство Ирана как «гневных и агрессивных людей».

Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи союзников по НАТО в вопросе Ирана: «Я недоволен НАТО. Они нам не помогли, но мы и не нуждались в их помощи. Я просто проверял, помогут они или нет».

Заявив, что он обсудил иранский кризис с лидерами Германии, Франции и Великобритании, Трамп выразил недовольство в отношении Испании: «Они плохие партнеры. Мы прекратили с ними всё, включая торговлю. Испания также не принимает никакого участия в деятельности внутри НАТО. Мы не можем продолжать постоянно их защищать. Я с ними даже не разговариваю. У нас больше нет дел с Испанией».

Отметим, что в Анкаре проходит очередной саммит лидеров стран НАТО. Главы государств и правительств 32 стран обсудят вопросы, связанные с оборонными расходами, иранским кризисом, безопасностью Европы и будущим Альянса.