Пакистан и Армения обсуждают возможность установления дипотношений

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром и его армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Как передает в пятницу Trend, об этом глава МИД Пакистана сообщил на своей странице в соцсети X.

"Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян и я сегодня провели дружеский телефонный разговор и договорились рассмотреть возможность установления дипломатических отношений между Пакистаном и Арменией", - говорится в публикации.

Напомним, что Исламабад на сегодняшний день не установил дипломатические отношения с Ереваном, и это решение было принято исключительно в ответ на оккупацию азербайджанских территорий со стороны Армении.