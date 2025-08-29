Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения и медицинской науки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с находящейся с рабочим визитом в нашей стране министром здравоохранения Латвии Хосамом Абу Мери. Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в нашей стране Эдгарс Скуи.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Минздрав Азербайджана.

Отмечается, что в ходе беседы, прошедшей в духе конструктивного диалога и взаимопонимания, стороны обсудили текущее состояние азербайджано-латвийского сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки, а также потенциальные возможности его развития.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул успешное азербайджано-латвийское сотрудничество во многих сферах, в том числе и в области здравоохранения и медицинской науки.

"Для повышения эффективности системы здравоохранения наших стран есть все необходимые инструменты по взаимодействию в сфере медицинского образования. Кроме того, существуют оптимальные условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального образования медицинских специалистов",- сказал он.

Подчеркнув, что цифровизация системы здравоохранения является одним из основных приоритетов министерства здравоохранения Азербайджана, Теймур Мусаев отметил, что в развитии цифрового здравоохранения в Латвии достигнут значительный прогресс.

"Изучение опыта Латвии в этой сфере может быть полезным для нас",- подчеркнул он.

В своей речи министр также указал на наличие потенциала для развития сотрудничества в сфере медицинского туризма.

"Источники минеральных вод и другие курортно-рекреационные ресурсы привлекают в Азербайджан и Латвию многих туристов. Учитывая это, доступность санаторно-курортного лечения для граждан обеих стран является важным вопросом",- добавил он.

Поблагодарив за теплый прием, Хосам Абу Мери подчеркнул, что подобные встречи очень важны с точки зрения развития латвийско-азербайджанских отношений в сфере здравоохранения, а также для обмена опытом и знаниями.

Латвийский министр также выразил надежду, что сотрудничество между министерствами здравоохранения наших стран будет продолжено на новом уровне.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

