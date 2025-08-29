Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 августа

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 29 августа.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9829 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0413 маната, 100 российских рублей - 2.1086 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9829
|AUD
|1,1116
|BYN
|0,5686
|BGN
|1,0137
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1224
|CZK
|0,0808
|CNY
|0,2384
|DKK
|0,2656
|GEL
|0,632
|HKD
|0,2182
|INR
|0,0194
|GBP
|2,2954
|IRR
|0,0302
|SEK
|0,1791
|CHF
|2,1182
|ILS
|0,5114
|CAD
|1,236
|KWD
|5,5643
|KZT
|0,3162
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,4999
|MDL
|0,1023
|NOK
|0,1687
|UZS
|0,0136
|PKR
|0,6007
|PLN
|0,4648
|RON
|0,391
|RUB
|2,1086
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3246
|SAR
|0,4531
|xdr
|2,3283
|TRY
|0,0413
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0412
|JPY
|1,1571
|NZD
|1,0016