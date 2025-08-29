Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 августа

Экономика Материалы 29 августа 2025 09:16 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 29 августа.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9829 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0413 маната, 100 российских рублей - 2.1086 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9829
AUD 1,1116
BYN 0,5686
BGN 1,0137
AED 0,4628
KRW 0,1224
CZK 0,0808
CNY 0,2384
DKK 0,2656
GEL 0,632
HKD 0,2182
INR 0,0194
GBP 2,2954
IRR 0,0302
SEK 0,1791
CHF 2,1182
ILS 0,5114
CAD 1,236
KWD 5,5643
KZT 0,3162
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,4999
MDL 0,1023
NOK 0,1687
UZS 0,0136
PKR 0,6007
PLN 0,4648
RON 0,391
RUB 2,1086
RSD 0,0169
SGD 1,3246
SAR 0,4531
xdr 2,3283
TRY 0,0413
TMT 0,4857
UAH 0,0412
JPY 1,1571
NZD 1,0016
