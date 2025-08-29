АМИ Trend - 30 лет: деятели искусства о роли агентства в жизни страны

1 сентября 2025 года АМИ Trend отмечает важный рубеж - 30-летие со дня основания. За эти годы Trend прошел путь от небольшой редакции до одного из ведущих и авторитетных мультиязычных агентств региона, освещающих ключевые события Южного Кавказа, Центральной Азии и Каспийского региона. Благодаря профессионализму и конкурентоспособности коллектива агентство завоевало признание среди политиков, дипломатов и деловых кругов по всему миру. Следующий шаг АМИ Trend - работа на европейских и азиатских медиарынках. В Турции и странах Европы уже созданы необходимые платформы, опираясь на которые, агентство намерено создать конкуренцию СМИ этих регионов.

В юбилейный год слова признательности агентству выразили представители азербайджанской культурной элиты.

Народная артистка Азербайджана, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Натаван Шейхова отметила особое значение работы Trend для популяризации национального искусства и духовных ценностей страны.

"Trend - это дорогие для меня люди и настоящие профессионалы своего дела. Замечательный юбилей - 30 лет! Для меня это информационное агентство всегда ассоциируется с оперативностью, подачей качественного материала из различных сфер жизнедеятельности, и, конечно же, особенно важно - пропаганды национального искусства, морально-нравственных и духовных ценностей нашего народа, этических норм современной журналистики. Пусть ваша деятельность, которая всегда была направлена во благо страны, и дальше приносит только самые хорошие вести", - сказала Шейхова.

Главный режиссёр Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, руководитель Общины европейских евреев в Баку, народный артист Азербайджана Александр Шаровский подчеркнул, что ценит Trend не только как профессиональное агентство, но и как коллектив близких по духу людей.

"Trend - это не только информационное агентство, которое всегда держит руку на пульсе происходящих событий в Азербайджане и мире. В нём работают близкие мне по духу и мыслям люди, которых я очень уважаю и ценю их безустанную деятельность", - отметил народный артист.

По его словам, Trend - это профессионализм и уникальное отношение к работе. "Во всех сферах, которые охватывает Trend - будь то общественно-политическая, экономическая или, особенно близкая для меня, творческая сфера культуры и искусства - всегда виден профессионализм и отношение к работе с душой. От всего сердца поздравляю с юбилеем! Дай Бог здоровья, удачи и дальнейших успехов", - резюмировал Шаровский.

Таким образом, к поздравлениям с 30-летием агентства присоединились и представители культурного сообщества Азербайджана, отметившие значительный вклад Trend не только в развитие медиапространства страны, но и в продвижение национального искусства и духовных ценностей на мировой арене.