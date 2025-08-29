Президент Ильхам Алиев выделил футбольному клубу "Карабах" 5 миллионов манатов

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки футбольному клубу "Карабах", сообщает Trend.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики,постановляю:

1. В связи с выходом в общий этап Лиги чемпионов УЕФА из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить футбольному клубу «Карабах» 5,0 (пять) миллиона манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в распоряжении.