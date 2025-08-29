Искусственный интеллект трансформирует профессии, а не отнимает их - Бахтияр Асланбейли

БАКУ /Trend/ - Искусственный интеллект не отнимает профессии, а адаптирует их к новым условиям.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли во время панельной дискуссии на тему "Будущие карьеры: как оставаться актуальным, подготовленным и востребованным".

По его словам, в последние годы все шире используются два новых понятия — SQ (социальный интеллект) и AQ (способность к адаптации).

Он отметил, что, по мнению специалистов, наряду с эмоциональным интеллектом социальные навыки и способность к адаптации также считаются ключевыми условиями для успеха в современном мире.

"Поэтому многие университеты мира уже уделяют больше внимания развитию у студентов «гибких» навыков наряду с образованием. Успешность выбора университета зависит не только от его названия: например, не все студенты престижного Гарварда добиваются успеха. Эксперты утверждают, что успех не измеряется только университетским образованием; главная цель — получить знания, освоить профессию и приобрести навыки",- сказал он.

Представитель BP подчеркнул, что если отсутствуют профессия и навыки, то каким бы высоким ни был уровень EQ, SQ и AQ, этого всё равно недостаточно.

"Сначала важно получить образование, после чего развиваются эмоциональный интеллект, социальные навыки и способность к адаптации. Хотя искусственный интеллект создаёт новые инструменты в образовании, он не уничтожает профессии, а трансформирует их. Поэтому молодым людям для успешной карьеры на будущем рынке труда необходимо работать над собой, оставаться активными и дисциплинированными и уметь адаптироваться к изменениям", - заключил Б.Асланбейли.