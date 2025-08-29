Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева вручили сертификаты участникам курсов китайского языка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева вручены сертификаты 20 студентам, успешно завершившим первый этап очередных курсов китайского языка, прошедших в дистанционном формате.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Отметим, что по инициативе и поддержке Лейлы Алиевой с 2019 года при совместном партнерстве Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), Института Конфуция при Азербайджанском университете языков и Пекинского университета иностранных языков в UNEC организуются дистанционные курсы китайского языка. Занятия по третьем приему в UNEC начались в декабре 2024 года.

Выступивший на церемонии вручения сертификатов ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов сказал, что дистанционные курсы китайского языка, стартовавшие в 2019 году по инициативе Фонда Гейдара Алиева и под руководством Лейлы Алиевой, за короткое время вызвали большой интерес. Он отметил, что число заявок на каждом этапе многократно увеличился. Ректор подчеркнул, что проведение курсов в дистанционном формате открывает широкие возможности для азербайджанцев, проживающих как в стране, так и за рубежом.

Ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла отметил, что с древних времен караваны, следовавшие из Китая на Запад, перевозили не только шелк, но и культуру, литературу и искусство. По его словам, Азербайджан также был частью этого культурного обмена, и отсюда в Китай передавались образцы литературы и культуры. Поэтому, обращаясь к мировой литературе, мы сталкиваемся с разнообразной, богатой панорамой восточных и западных традиций. Ректор подчеркнул, что китайская культура, язык, литература, великое философское наследие, созданное Конфуцием и Лао-цзы, - это ценности, которые должны изучать студенты.

Выступая на мероприятии, выпускницы курса Турана Кямалова и Айдан Гурбанова отметили, что дистанционные курсы китайского языка открыли в их жизни новые возможности и оказали позитивное влияние на их будущую деятельность. Благодаря этой программе они приобрели важные знания как для личностного развития, так и для профессиональной деятельности, сказали выпускницы.

В выступлениях также отмечалось, что к занятиям могут присоединиться азербайджанцы, проживающие как в разных регионах нашей страны, так и Китае и других зарубежных странах. Фонд Гейдара Алиева покрывает расходы на обучение семей шехидов, гази и членов их семей, а также людей из социально уязвимых слоев населения. Обучение рассчитано на разные возрастные группы. Самому младшему участнику на сегодняшний день было 14 лет, а самому старшему - 74 года.

На проведенном в Центре Гейдара Алиева мероприятии участники курса также представили художественную программу, воспевающую китайскую культуру.