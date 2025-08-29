Казахстанский порт ускоряет процесс цифровизации Среднего коридора

БАКУ/Trend/ - Международная логистическая компания NAFITH и Kuryk Port Development (Казахстан) подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на разработку цифровых решений для автомобильных перевозок в рамках Среднего коридора.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на NAFITH, подписание состоялось во время визита короля Иордании Абдаллы II в Казахстан.

"Мы планируем внедрить системы автоматизации и цифрового контроля, которые позволят оптимизировать движение грузовиков в тыловых зонах порта, а также автоматизировать работу контрольно-пропускных пунктов для повышения безопасности и эффективности грузопотока," - говорится в информации.

Согласно информации, партнёрство с портом Курык улучшит бизнес-среду, привлечёт инвесторов и ускорит развитие одного из ключевых международных транспортных маршрутов, соединяющих Европу и Азию.

Отметим, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, проходящий через ряд стран региона. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор предлагает сухопутный путь, соединяющий восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой, минуя более протяженные морские маршруты.