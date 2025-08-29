Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев объявил строгий выговор главе Исполнительной власти Агдашского района - Распоряжение

Политика Материалы 29 августа 2025 16:18 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев объявил строгий выговор главе Исполнительной власти Агдашского района - Распоряжение
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Главе Исполнительной власти Агдашского района Орхану Руфат оглу Гусейнзаде объявлен строгий выговор.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. За серьезные недостатки, допущенные в работе, объявить строгий выговор главе Исполнительной власти Агдашского района Орхану Руфат оглу Гусейнзаде.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания", - говорится в распоряжении.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости