Президент Ильхам Алиев объявил строгий выговор главе Исполнительной власти Агдашского района - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Главе Исполнительной власти Агдашского района Орхану Руфат оглу Гусейнзаде объявлен строгий выговор.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. За серьезные недостатки, допущенные в работе, объявить строгий выговор главе Исполнительной власти Агдашского района Орхану Руфат оглу Гусейнзаде.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания", - говорится в распоряжении.