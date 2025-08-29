Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 октября 2025 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, сообщает в пятницу Trend.

"Руководствуясь пунктом 26 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, на основании статей 12.3 и 40.1 Закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе» и в целях комплектования Вооруженных сил Азербайджанской Республики личным составом постановляю:

1. С 1 по 30 октября 2025 года призвать на срочную действительную военную службу граждан Азербайджанской Республики 2007 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1995-2006 годов рождения, в возрасте до 30 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

2. С 1 по 30 октября 2025 года уволить в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, прошедших срок службы, предусмотренный в статье 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе».

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего Распоряжения", - говорится в распоряжении.