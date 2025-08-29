Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Международные переводы через «Золотую Корону» стали ещё быстрее с приложением Yelo!

Экономика Материалы 29 августа 2025 14:26 (UTC +04:00)
Международные переводы через «Золотую Корону» стали ещё быстрее с приложением Yelo!

Читайте Trend в

БАКУ/ Trend/ - Yelo Bank предлагает своим клиентам расширенные возможности для осуществления быстрых и безопасных международных денежных переводов. Система экспресс-переводов «Золотая Корона», доступная как в отделениях банка, так и через мобильное приложение Yelo, позволяет отправлять средства в Россию, Турцию, Грузию, Казахстан и другие страны — без открытия банковского счёта и предоставления дополнительных документов.

Система «Золотая Корона» охватывает более 60 000 пунктов обслуживания по всему миру. Для осуществления перевода клиенту достаточно обратиться в любое отделение Yelo Bank или воспользоваться мобильным приложением. В приложении необходимо выбрать услугу «Золотая Корона», указать сумму и валюту перевода.

Процесс занимает всего несколько секунд и проходит с соблюдением всех требований безопасности. Услуга доступна круглосуточно, независимо от местоположения клиента.

Скачайте мобильное приложение Yelo уже сегодня и воспользуйтесь преимуществами международных переводов, удобного управления кэшбэком и других функций: https://bit.ly/ylnwsh.

Вы отправляете международные денежные переводы для семьи или бизнеса? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Лента

Лента новостей

Читать все новости