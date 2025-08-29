Международные переводы через «Золотую Корону» стали ещё быстрее с приложением Yelo!

БАКУ/ Trend/ - Yelo Bank предлагает своим клиентам расширенные
возможности для осуществления быстрых и безопасных международных
денежных переводов. Система экспресс-переводов «Золотая Корона»,
доступная как в отделениях банка, так и через мобильное приложение
Yelo, позволяет отправлять средства в Россию, Турцию, Грузию,
Казахстан и другие страны — без открытия банковского счёта и
предоставления дополнительных документов.
Система «Золотая Корона» охватывает более 60 000 пунктов обслуживания по всему миру. Для осуществления перевода клиенту достаточно обратиться в любое отделение Yelo Bank или воспользоваться мобильным приложением. В приложении необходимо выбрать услугу «Золотая Корона», указать сумму и валюту перевода.
Процесс занимает всего несколько секунд и проходит с соблюдением всех требований безопасности. Услуга доступна круглосуточно, независимо от местоположения клиента.
