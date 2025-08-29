Международные переводы через «Золотую Корону» стали ещё быстрее с приложением Yelo!

БАКУ/ Trend/ - Yelo Bank предлагает своим клиентам расширенные возможности для осуществления быстрых и безопасных международных денежных переводов. Система экспресс-переводов «Золотая Корона», доступная как в отделениях банка, так и через мобильное приложение Yelo, позволяет отправлять средства в Россию, Турцию, Грузию, Казахстан и другие страны — без открытия банковского счёта и предоставления дополнительных документов.



Система «Золотая Корона» охватывает более 60 000 пунктов обслуживания по всему миру. Для осуществления перевода клиенту достаточно обратиться в любое отделение Yelo Bank или воспользоваться мобильным приложением. В приложении необходимо выбрать услугу «Золотая Корона», указать сумму и валюту перевода.



Процесс занимает всего несколько секунд и проходит с соблюдением всех требований безопасности. Услуга доступна круглосуточно, независимо от местоположения клиента.



Скачайте мобильное приложение Yelo уже сегодня и воспользуйтесь преимуществами международных переводов, удобного управления кэшбэком и других функций: https://bit.ly/ylnwsh.



Вы отправляете международные денежные переводы для семьи или бизнеса? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!