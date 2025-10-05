Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Служба госбезопасности Грузии обнаружила большое количество оружия и боеприпасов в Тбилиси

Грузия Материалы 5 октября 2025 21:07 (UTC +04:00)
Служба госбезопасности Грузии обнаружила большое количество оружия и боеприпасов в Тбилиси
Фото: Служба государственной безопасности Грузии / X

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-розыскных мероприятий Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии обнаружено большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Как передает Trend, об этом сообщила Служба государственной безопасности Грузии.

Согласно информации, гражданин Грузии Б.Ч. по заданию представителя одного из воинских подразделений, действующих на территории Украины, приобрел оружие и боеприпасы. Руководимая им группа планировала 4 октября силой захватить Президентский дворец в Тбилиси и совершить диверсию.

В результате превентивных мер Службы государственной безопасности несколько членов группировки были нейтрализованы, а в лесу недалеко от Тбилиси обнаружено спрятанное оружие и взрывчатка.

Также было установлено лицо, изготовившее пульт управления, способный привести в действие детонатор. В отношении него проводятся следствие действия. Б.Ч. объявлен в розыск, возбуждено уголовное дело.

Оперативно-следственные мероприятия по факту инцидента продолжаются.

