Выступление карабахских скакунов, азербайджанская национальная музыка и танцы поразили публику (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Великолепное культурное выступление представителей Азербайджана на торжественной церемонии, посвященной 54-й годовщине образования Объединенных Арабских Эмиратов, было встречено с большим энтузиазмом.

Как сообщает в пятницу Trend, совместное выступление кавалерийского отряда Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, национального танцевального ансамбля и оркестра, участвовавших в этой церемонии по официальному приглашению ОАЭ, продемонстрировало всему миру богатство культурного наследия Азербайджана и древние традиции нашего народа. Благородная осанка карабахских скакунов, слаженные композиции танцевального ансамбля и живое исполнение оркестра добавили незабываемый колорит атмосфере мероприятия.

Выступление азербайджанской делегации на торжественной церемонии было встречено с большим интересом и сопровождалось бурными аплодисментами зрителей.

Одним из особенно примечательных моментов стало личное участие в мероприятии Президента ОАЭ Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Его внимание к выступлению, уважение к азербайджанской культуре и высокая оценка представленной программы сделали этот момент ещё более значимым. Совместное выступление кавалерийского отряда Государственной пограничной службы, танцевальной группы и оркестра стало одним из самых запоминающихся моментов мероприятия.

Это блестящее представление ещё раз подтвердило величие и самобытность азербайджанской культуры, нашу национальную идентичность и международную ценность традиций, сохраняющих наше наследие, таких как верховая езда, музыка и танцы.

Это великолепное выступление в Абу-Даби стало для нашей страны культурным окном в мир и вписало новую страницу в международную славу карабахских скакунов, нашего музыкального и танцевального искусства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!