Медиа должны финансироваться национальными правительствами - эксперт из Грузии (Эксклюзив)

Общество Материалы 5 декабря 2025 12:25 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - На мой взгляд, крайне важно, чтобы медиа-агентства финансировались национальными правительствами.

Об этом в интервью Trend заявил политический обозреватель грузинского телеканала POSTV Гиорги Мдивани в рамках Азербайджано-Грузинского медиа-форума на тему "Роль медиа в формировании общественного доверия и информационная безопасность".

"Когда СМИ получают финансирование от иностранных государств, они неизбежно начинают продвигать интересы этих сторон. Поэтому принципиально важно, чтобы финансирование осуществлялось на национальном уровне", - отметил он.

По словам Мдивани, и в Грузии и в Азербайджане медиа играет ключевую роль, особенно сегодня, когда регион сталкивается с масштабными геополитическими изменениями.

"СМИ должны действовать ответственно, потому что от их работы во многом зависит защита и укрепление национальных интересов наших стран", - подчеркнул он.

