Культурному наследию азербайджанцев в Западном Азербайджане нанесен значительный ущерб - Азиз Алекперли

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли в своем заявлении журналистам в рамках III Международной конференции «Культурное наследие и право на возвращение: восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру», организованной Общиной Западного Азербайджана.

«За период после изгнания азербайджанцев со своих родных земель нашему культурному наследию в Западном Азербайджане нанесен значительный ущерб - образцы нашего культурного наследия подверглись актам вандализма со стороны армян. Мы обратились в UNESCO по этому поводу».

А. Алекперов отметил, что в качестве первого шага после подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией мы считаем важным вынесение вопроса о нашем культурном наследии на повестку дня в Западном Азербайджане.

