Он прожил всего 44 года… В память о яркой и трагической жизни писателя и кинодраматурга Али Гафарова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном фонде кино Азербайджана состоялся вечер памяти, посвящённый 90-летию писателя и кинодраматурга Али Гафарова (1935 -1979) - яркой фигуре в истории азербайджанской культуры. В рамках мероприятия была открыта фотовыставка, отразившая основные этапы его жизни и творческого пути, сообщает Trend Life.

Вечер открыл директор Государственного фонда кино, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, подчеркнувший, что Али Гафаров ещё в годы учёбы во Всесоюзном государственном институте кинематографии выделялся как один из самых одарённых студентов и впоследствии сыграл заметную роль в создании ряда фильмов киностудии "Азербайджанфильм".

В ходе вечера воспоминаниями о мастере и его творческой деятельности поделились народный писатель Натиг Расулзаде, заслуженные деятели искусств Октай Бабазаде, Джахангир Зейналлы и Аяз Салаев, заслуженные работники культуры Шахин Галабеков и Лилия Юсупова. Было отмечено, что Али Гафаров принадлежал к поколению людей, для которых творчество было формой внутренней свободы и правды. Он не принимал компромиссов в искусстве, отличался редкой искренностью и глубиной восприятия жизни, обладал невероятной внутренней независимостью и смелостью мысли. Его высокие человеческие качества отражались в крепкой дружбе, честности и порядочности.

Али Гафаров родился в городе Синельниково (Украина). Его отец – азербайджанец, мать - украинка. Однако становление Али Гафарова как личности связано с Азербайджаном. Окончив школу в Лянкяране, он поступил на филологический факультет Азербайджанского государственного университета, где его рукописные рассказы и стихи стали бестселлерами среди сверстников. По рекомендации известного ученого, ректора АГУ Юсифа Мамедалиева талантливого студента переводят во ВГИК, и тем самым исполняется его мечта.

Однако искренность, свободомыслие и честность во многом определили его непростой жизненный путь - в конце 1950-х годов он был арестован за антисоветскую деятельность и провёл несколько лет в лагерях. Этот тяжёлый жизненный опыт впоследствии оказал глубокое влияние на его мировоззрение и творчество.

Именно в Сибири, вдали от родины, формируется его литературный голос - строгий, честный, лишённый внешних эффектов. Его первые рассказы, опубликованные в начале 1960-х годов, привлекли внимание литературной общественности и принесли автору признание. Вернувшись в Баку, Гафаров работал в газете "Бакинский рабочий", а затем продолжил профессиональное образование на Высших курсах сценаристов и режиссёров в Москве, где его наставником стал известный мастер советской кинодраматургии Алексей Каплер. Именно по его личной рекомендации Гафаров был зачислен в число слушателей, несмотря на отсутствие обязательного профильного диплома. Вероятно, свою роль в этом сыграла и особая близость их жизненных судеб: оба в разное время подвергались осуждению по обвинениям в антисоветской агитации — один в 1940-е годы, другой в конце 1950-х. Оба прошли через испытание лагерями и столкнулись с несправедливыми политическими обвинениями, что, несомненно, сформировало между ними внутреннее понимание и своеобразное духовное родство. Али стал одним из любимых учеников Алексея Каплера, отмечавшего его мировоззрение и литературный талант, сравнивая его произведения с произведениями Василия Шукшина и подчёркивая близость художественного мироощущения и мастерство владения русским языком.

1970-е годы стали периодом творческого расцвета. Работая на студии "Азербайджанфильм", Гафаров создал сценарии к ряду художественных и документальных фильмов, среди которых были посвященные великой певице Шовкет Мамедовой и нефтянику Гюльбале Алиеву, "Фламинго - розовая птица" и т.д. В фильмах он избегал искусственной интонации, предоставляя пространство естественному звучанию голоса и внутреннему ритму героя. Его отличали новаторский подход, внимание к живой человеческой речи и стремление к подлинности.

От имени семьи сестра Али Гафарова - народный писатель, заслуженный журналист, лауреат Государственной премии Эльмира Ахундова выразила признательность за организацию вечера и теплые слова выступающих. Она зачитала высказывания известных деятелей культуры об Али Гафарове, а также поделилась личными воспоминаниями, подчеркнув его многогранную натуру и преданность искусству.

В рамках мероприятия были продемонстрированы документальный фильм "Жизнь, посвящённая музыке", сценарий к которому принадлежит Али Гафарову, а также архивные видеозаписи выступлений народного артиста Ялчина Эфендиева и заслуженного артиста Эльхана Гасымова.

Фотовыставка, открытая в этот день, стала своеобразной визуальной летописью его судьбы - судьбы мастера, прожившего короткую, но насыщенную жизнь. Али Гафаров ушёл из жизни в возрасте 44 лет, однако оставил после себя наследие, которое продолжает звучать и сегодня, напоминая о силе слова, внутренней свободе и подлинности в искусстве.

