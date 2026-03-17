...
  1. Главная
  2. Иран
  3. Политика

Иранская армия продолжает удары дронами по Израилю

Политика Материалы 17 марта 2026 18:03 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего утра иранская армия продолжает наносить удары по Израилю с использованием дронов.

По информации Trend, об этом сообщила сама иранская армия.

Отмечается, что атакуются кибертехнологические центры Израиля, системы дистанционно управляемого оружия, а также технологическое оборудование, работающее на основе искусственного интеллекта.

Напомним, что начиная с 28 февраля США и Израиль начали воздушные удары по Ирану из-за того, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе. В ответ Иран с того же дня атаковал Израиль и военные объекты США в странах региона ракетами и дронами.

В первый день военных ударов по Ирану погибли верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных.

8 марта Экспертный совет Ирана большинством голосов избрал Сейида Моджтабу Хаменеи третьим верховным лидером страны.

В период с 1 по 5 марта конфликт ещё больше обострился, охватив различные страны Ближнего Востока.

Сообщается, что потери со стороны США составили 13 человек убитыми и более 140 ранеными.

В результате конфликта оказалась под серьёзной угрозой энергетическая инфраструктура региона и морская транспортировка. Из-за напряжённой ситуации в районе Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.
Лента

Лента новостей

Читать все новости