Иранская армия продолжает удары дронами по Израилю

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего утра иранская армия продолжает наносить удары по Израилю с использованием дронов.
По информации Trend, об этом сообщила сама иранская армия.
Отмечается, что атакуются кибертехнологические центры Израиля, системы дистанционно управляемого оружия, а также технологическое оборудование, работающее на основе искусственного интеллекта.
Напомним, что начиная с 28 февраля США и Израиль начали воздушные удары по Ирану из-за того, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе. В ответ Иран с того же дня атаковал Израиль и военные объекты США в странах региона ракетами и дронами.
В первый день военных ударов по Ирану погибли верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных.
8 марта Экспертный совет Ирана большинством голосов избрал Сейида Моджтабу Хаменеи третьим верховным лидером страны.
В период с 1 по 5 марта конфликт ещё больше обострился, охватив различные страны Ближнего Востока.
Сообщается, что потери со стороны США составили 13 человек убитыми и более 140 ранеными.