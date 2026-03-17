Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане стали известны результаты питчинг-этапа для производства фильмов по госзаказу (ФОТО)

Социум Материалы 17 марта 2026 17:48 (UTC +04:00)
В Азербайджане стали известны результаты питчинг-этапа для производства фильмов по госзаказу
Фото: Министерство культуры Азербайджана

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - Завершился питчинг-этапа конкурса "Кинопроекты, которые будут произведены по государственному заказу", организованного Агентство кино Азербайджанской Республики (ARKA), действующим при Министерство культуры Азербайджана. В рамках конкурса, направленного на развитие национальной кинематографии, представленные проекты прошли многоэтапную оценку и были допущены к участию в питчинге, сообщили Trend Life в пресс-службе ARKA

Конкурс призван обеспечить системную поддержку национального кинопроизводства, стимулировать творческую среду и создать условия для реализации качественных кинопроектов. По итогам питчинг-этапа для производства по государственному заказу в 2026 году отобраны следующие проекты:

"Türkmənçay" (Туркменчай) - Şahdağ Film,

"Rəqqa" (Ракка) - Rakurs Film-Media,

"Mən, Lalə, bir də o" (Я, Лала и он) - İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti (Общественное телевидение и радиовещание).

Отобранные проекты отражают современные творческие подходы, актуальную тематику и разнообразие художественных решений, направленных на развитие азербайджанской киноиндустрии.

В Азербайджане стали известны результаты питчинг-этапа для производства фильмов по госзаказу (ФОТО)
