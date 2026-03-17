Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран
  3. Политика

КСИР назвал ракеты, которыми нанесены удары по Израилю и военным базам США

Политика Материалы 17 марта 2026 17:56 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Против США и Израиля использованы 2-тонные ракеты «Хорремшехр», «Феттах», «Хейбершекан», «Фатех», «Гейам», а также дроны-камикадзе.

По информации Trend, об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (SEPAH).

Отмечается, что КСИР нанес удары по целям в Израиле — в Нахарии, Бет-Шемеше, Тель-Авиве, Западном Иерусалиме, а также по военным базам США.

Отметим, что начиная с 28 февраля США и Израиль начали воздушные удары по Ирану из-за того, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе. В ответ Иран с того же дня атаковал Израиль и военные объекты США в странах региона ракетами и дронами.

В первый день военных ударов по Ирану погибли верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных.

8 марта Экспертный совет Ирана большинством голосов избрал Сейида Муджтабу Хаменеи третьим верховным лидером страны.

В период с 1 по 5 марта конфликт ещё больше обострился, охватив различные страны Ближнего Востока.

Сообщается, что потери со стороны США составили 13 человек убитыми и более 140 ранеными.

В результате конфликта оказалась под серьёзной угрозой энергетическая инфраструктура региона и морская транспортировка. Из-за напряжённой ситуации в районе Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.
Лента

Лента новостей

Читать все новости