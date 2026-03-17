КСИР назвал ракеты, которыми нанесены удары по Израилю и военным базам США

БАКУ /Trend/ - Против США и Израиля использованы 2-тонные ракеты «Хорремшехр», «Феттах», «Хейбершекан», «Фатех», «Гейам», а также дроны-камикадзе.
По информации Trend, об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (SEPAH).
Отмечается, что КСИР нанес удары по целям в Израиле — в Нахарии, Бет-Шемеше, Тель-Авиве, Западном Иерусалиме, а также по военным базам США.
Отметим, что начиная с 28 февраля США и Израиль начали воздушные удары по Ирану из-за того, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе. В ответ Иран с того же дня атаковал Израиль и военные объекты США в странах региона ракетами и дронами.
В первый день военных ударов по Ирану погибли верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных.
8 марта Экспертный совет Ирана большинством голосов избрал Сейида Муджтабу Хаменеи третьим верховным лидером страны.
В период с 1 по 5 марта конфликт ещё больше обострился, охватив различные страны Ближнего Востока.
Сообщается, что потери со стороны США составили 13 человек убитыми и более 140 ранеными.