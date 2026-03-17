Транзит казахстанской нефти через Азербайджан достиг 4 млн тонн

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и казахстанская "КазМунайГаз" (KMG) успешно продолжают транзит казахстанской нефти через Азербайджан, общий объем перевозок достиг 4 миллионов тонн, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

427-я партия казахстанской нефти вышла из порта Актау 12 марта на танкере President Heydar Aliyev и прибыла на терминал Сангачал компании Azertrans на следующий день. Из общего объема 3,8 миллиона тонн приходится на нефть с месторождения Тенгиз, еще 200 тысяч тонн – с месторождения Кашаган.

Первая партия нефти Тенгиз поступила в Баку 23 марта 2023 года, а первая партия Кашаганской нефти прибыла 27 января 2025 года. Нефть, доставленная на терминал Сангачал, далее транспортируется по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) к терминалу Джейхан в Турции и экспортируется на мировые рынки. Азербайджанскую сторону в проекте представляет дочерняя компания SOCAR Midstream Operations LLC.

Договоренности о транзите закреплены в Рамочному соглашении, подписанном SOCAR и KMG в ноябре 2022 года, которое предусматривало ежегодный транзит 1,5 миллиона тонн нефти Тенгиз через БТД. В марте 2024 года стороны подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве для увеличения ежегодных объемов и упрощения купли-продажи казахстанской нефти. 15 января 2025 года было заключено дополнительное соглашение о транзите 240 тысяч тонн нефти Кашаган ежегодно вместе с существующими поставками Тенгиз.

Трубопровод БТД, который также транспортирует нефть с месторождения №Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат с "Шах Дегниз", а также нефть из других источников, имеет пропускную способность 1,2 миллиона баррелей в день, или 50 миллионов тонн в год. С момента ввода в эксплуатацию 1 768-километрового трубопровода в июне 2006 года и до конца 2025 года через него было транспортировано около 619 миллионов тонн нефти — более 4,7 миллиарда баррелей.