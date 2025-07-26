Назван объем импорта золота в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - За январь-май этого года в Азербайджан было импортировано 30 875 килограммов золота на сумму 2,9 миллиарда долларов США.

По подсчетам Trend, основанным на отчете Госкомстата, средняя цена 1 килограмма золота, ввезенного в страну за отчетный период, составила 95 тысяч 227 долларов США.

Отметим, что в январе-июне 2025 года производство золота в Азербайджане составило 1 601 килограмм. Это на 597 килограммов или на 59,5% больше, чем за тот же период прошлого года. К июлю текущего года объем готовой продукции составил 196,4 килограмма.

Объем и стоимость импорта золота в Азербайджан за первые пять месяцев текущего года по странам:

Страны Объем золота (кг) Стоимость золота (тыс. долларов США) Казахстан 2556,83 262172,89 Кыргызстан 98,76 10589,15 Узбекистан 1201,83 122234,44 Россия 4752,95 439260,21 Соединенные Штаты 3345,76 340301,79 Австралия 3994,61 354724,78 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 2770,71 256695,37 Бразилия 1021,46 953118,81 Южно-Африканская Республика 1484,06 154765,9 Китай 1173,72 108207,58 Специальный административный район Гонконг 184,29 16723,14 Филиппины 240,88 24325,53 Швейцария 1470,02 145035,48 Канада 1375,07 129773,39 Мексика 2107,72 185463,97 Турция 1085 99225,29 Япония 149,89 15586,09 Зимбабве 12,2 1133,44 Германия 1062,49 95859,22 Испания 502,32 52884,17 Швеция 38,16 4099,74 Италия 233,42 24547,26 Румыния 13,12 1224,06

Следует отметить, что под импортом золота в страну понимаются полуобработанные формы из золота - слитки, проволока и профили, пластины, листы, полосы или ленты толщиной более 0,15 мм, независимо от используемой подложки.