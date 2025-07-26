Назван объем импорта золота в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - За январь-май этого года в Азербайджан было импортировано 30 875 килограммов золота на сумму 2,9 миллиарда долларов США.
По подсчетам Trend, основанным на отчете Госкомстата, средняя цена 1 килограмма золота, ввезенного в страну за отчетный период, составила 95 тысяч 227 долларов США.
Отметим, что в январе-июне 2025 года производство золота в Азербайджане составило 1 601 килограмм. Это на 597 килограммов или на 59,5% больше, чем за тот же период прошлого года. К июлю текущего года объем готовой продукции составил 196,4 килограмма.
Объем и стоимость импорта золота в Азербайджан за первые пять месяцев текущего года по странам:
|
Страны
|
Объем золота (кг)
|
Стоимость золота (тыс. долларов США)
|
Казахстан
|
2556,83
|
262172,89
|
Кыргызстан
|
98,76
|
10589,15
|
Узбекистан
|
1201,83
|
122234,44
|
Россия
|
4752,95
|
439260,21
|
Соединенные Штаты
|
3345,76
|
340301,79
|
Австралия
|
3994,61
|
354724,78
|
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
|
2770,71
|
256695,37
|
Бразилия
|
1021,46
|
953118,81
|
Южно-Африканская Республика
|
1484,06
|
154765,9
|
Китай
|
1173,72
|
108207,58
|
Специальный административный район Гонконг
|
184,29
|
16723,14
|
Филиппины
|
240,88
|
24325,53
|
Швейцария
|
1470,02
|
145035,48
|
Канада
|
1375,07
|
129773,39
|
Мексика
|
2107,72
|
185463,97
|
Турция
|
1085
|
99225,29
|
Япония
|
149,89
|
15586,09
|
Зимбабве
|
12,2
|
1133,44
|
Германия
|
1062,49
|
95859,22
|
Испания
|
502,32
|
52884,17
|
Швеция
|
38,16
|
4099,74
|
Италия
|
233,42
|
24547,26
|
Румыния
|
13,12
|
1224,06
Следует отметить, что под импортом золота в страну понимаются полуобработанные формы из золота - слитки, проволока и профили, пластины, листы, полосы или ленты толщиной более 0,15 мм, независимо от используемой подложки.