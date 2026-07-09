Иран резко осудил воздушные удары США по территории страны

БАКУ /Trend/ - Иран резко осуждает нанесение США минувшей ночью воздушных ударов по различным объектам в стране.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана.

«Министерство иностранных дел Ирана резко осуждает поражение США минувшей ночью нескольких объектов в прибрежных провинциях на юге Ирана, а также двух мостов на железнодорожной линии в городе Мешхед в восточных провинциях страны, и заявляет, что Иран обладает решительной волей для защиты своей территориальной целостности, суверенитета и безопасности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что за последние 48 часов США совершили атаки на Иран, ссылаясь на события 7 июля, связанные с судном, которое пыталось пересечь Ормузский пролив с нарушением правил, и эти атаки являются очевидным нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН, а также статей 1 и 5 Исламабадского меморандума о взаимопонимании по прекращению войны.

В заявлении говорится, что министерство иностранных дел Ирана выражает соболезнования в связи с гибелью группы моряков в результате ударов США за последние 48 часов и подчеркивает, что Иран полон решимости защищать себя.

Отметим, что согласно сегодняшнему заявлению Центрального командования США (CENTCOM), был нанесен дополнительный удар по Ирану с целью дальнейшего ослабления его возможностей по атакам на торговые суда в Ормузском проливе. Американские силы нанесли удары примерно по 90 военным объектам Ирана.

Иран заявил, что обстрелял военные центры США в Бахрейне и Кувейте.

Добавим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по ядерной программе, 28 февраля США и Израиль начали военно-воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и БПЛА объекты Израиля и США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан меморандум о мире. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. С 19 июня данный меморандум вступил в силу.

21 июня при посредничестве Пакистана и Катара состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США.