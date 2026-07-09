Приостановлено движение поездов по маршруту Тегеран-Мешхед

БАКУ /Trend/ - Приостановлено движение поездов в результате повреждения участка железной дороги Тегеран-Мешхед после нанесения США военно-воздушных ударов по Ирану.

Об этом сообщает Железнодорожная компания Ирана.

По данным, на поврежденный участок незамедлительно были направлены технические команды и оперативный персонал. Ведутся работы по ремонту поврежденного участка. Прилагаются усилия для завершения этих работ в кратчайшие сроки.

Железнодорожная компания Ирана сообщила, что в связи с приостановкой движения поездов проведена необходимая работа для перевозки пассажиров автобусами.

Отметим, что согласно сегодняшнему заявлению Центрального командования США (CENTCOM), был нанесен дополнительный удар по Ирану с целью дальнейшего ослабления его возможностей по атакам на торговые суда в Ормузском проливе. Американские силы нанесли удары примерно по 90 военным объектам Ирана.

Иран заявил, что обстрелял военные центры США в Бахрейне и Кувейте.

Добавим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по ядерной программе, 28 февраля США и Израиль начали военно-воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и БПЛА объекты Израиля и США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан меморандум о мире. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. С 19 июня данный меморандум вступил в силу.

21 июня при посредничестве Пакистана и Катара состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США.