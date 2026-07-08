В иранской провинции Бушер атакованы два военных объекта

БАКУ /Trend/ - Сегодня в провинции Бушер на юге Ирана в результате военной атаки США были поражены два военных объекта.

Об этом сообщил заместитель губернатора иранской провинции Бушер Эхсан Джаханиан.

«В окрестностях города Чогадек иранской провинции Бушер был атакован военный центр. В ночные часы в районе Дашти в результате атаки США был поражен другой военный центр», — заявил он.

По его словам, на данный момент информации о погибших в результате этих атак не поступало.

Добавим, что, согласно заявлению Центрального командования США (CENTCOM), силы командования 7 июля завершили очередную наступательную операцию против Ирана и в качестве немедленного ответа на недавние атаки Ирана на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив, поразили более 80 целей с использованием высокоточных боеприпасов.

Иран в свою очередь заявил об обстреле военных центров США в Бахрейне и Кувейте.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по ядерной программе 28 февраля США и Израиль начали наносить военно-воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и БПЛА объекты Израиля и США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан мирный меморандум. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. Упомянутый меморандум вступил в силу 19 июня.

21 июня при посредничестве Пакистана и Катара состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США.