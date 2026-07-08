Основная часть соглашения о прекращении войны утратила силу - МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Неоднократное повторение атак США на Иран привело к тому, что основная и важная часть меморандума о взаимопонимании по прекращению войны утратила свою силу.

Об этом говорится в заявлении, распространенном министерством иностранных дел Ирана.

«Повторение атак против Ирана, решение министерства финансов США об отмене разрешения на продажу иранской нефти, обязательства, которое правительство США взяло на себя в соответствии со статьей 10 Исламабадского меморандума о взаимопонимании, а также нарушение планов, реализуемых Ираном в Ормузском проливе, продолжение военных атак Израиля против Ливана привели к тому, что основные и важные части меморандума о соглашении по прекращению войны утратили силу. Американская сторона несет ответственность за негативные последствия этой напряженности», — отмечается в заявлении.

Тегеран отмечает важность международного правового обязательства всех государств, в особенности соседних стран, расположенных в южной части Персидского залива, по недопущению использования противоположными сторонами их территорий и возможностей для осуществления атак против Ирана.

Согласно заявлению, Иран решительно осуждает неоднократное повторение атак США, напоминает Совету Безопасности ООН и Генеральному секретарю ООН об их обязательствах в контексте региона и мира и отмечает, что вооруженные силы Ирана обеспечивают защиту территориальной целостности, суверенитета и безопасности страны в соответствии со статьей 15 Устава ООН и будут обстреливать точки, из которых совершаются атаки на Иран.

Добавим, что, согласно заявлению Центрального командования США (CENTCOM), силы командования 7 июля завершили очередную наступательную операцию против Ирана и в качестве немедленного ответа на недавние атаки Ирана на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив, поразили более 80 целей с использованием высокоточных боеприпасов.

Иран в свою очередь заявил об обстреле военных центров США в Бахрейне и Кувейте.