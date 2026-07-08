Иран возложил на США ответственность за нарушение режима прекращения огня

БАКУ /Trend/ - Ответственность за нарушение режима прекращения огня лежит на США.

Об этом говорится в заявлении, распространенном иранской армией.

«США несут ответственность за неоднократные нарушения режима прекращения огня. Все базы США в регионе станут законными целями для беспилотных летательных аппаратов иранской армии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ответ на атаки США на военные и гражданские объекты на юге Ирана и нарушение 14 пунктов Исламабадского меморандума о взаимопонимании, иранская армия сегодня нанесла удары беспилотниками по объектам США на военной базе Шейх Иса в Бахрейне.

Добавим, что, согласно заявлению Центрального командования США (CENTCOM), силы командования 7 июля завершили очередную наступательную операцию против Ирана и в качестве немедленного ответа на недавние атаки Ирана на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив, поразили более 80 целей с использованием высокоточных боеприпасов.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по ядерной программе 28 февраля США и Израиль начали наносить военно-воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и БПЛА объекты Израиля и США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан мирный меморандум. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. Упомянутый меморандум вступил в силу 19 июня.

21 июня при посредничестве Пакистана и Катара состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США.