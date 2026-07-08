КСИР заявил об обстреле военных позиций США в Бахрейне и Кувейте

БАКУ /Trend/ - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) обстрелял военные позиции США в Бахрейне и Кувейте.

Об этом говорится в заявлении, распространенном КСИР.

«Минувшей ночью американская армия атаковала ряд гражданских станций и береговых баз на побережье провинции Хормозган на юге Ирана, нарушив режим прекращения огня и положения Исламабадского меморандума о взаимопонимании», — отмечается в заявлении.

В заявлении указывается, что в ответ на эту атаку КСИР обстрелял посредством БПЛА и ракет 85 важных военных объектов США в Бахрейне и Кувейте. Также был сбит американский БПЛА MQ-9, пытавшийся совершить атаку.

Добавим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по ядерной программе 28 февраля США и Израиль начали наносить военно-воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и БПЛА объекты Израиля и США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан мирный меморандум. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. Упомянутый меморандум вступил в силу 19 июня.

21 июня при посредничестве Пакистана и Катара состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США.