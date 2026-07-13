КСИР заявил об ударах по военным объектам США в Бахрейне и Омане

БАКУ/ Trend/ - Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по американским военным объектам в Бахрейне и Омане.

Согласно заявлению КСИР, в ответ на авиаудары США по территории Ирана Военно-морские силы корпуса с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов атаковали военные объекты и инфраструктуру армии США в Бахрейне. Кроме того, ударам подверглись радиолокационная станция дальнего обнаружения FPS и корабельные радиолокационные системы в Омане.

В КСИР также утверждают, что в ходе ночных ударов американские силы поразили сельскохозяйственный водный объект в районе Махшехра провинции Хузистан.

В заявлении подчеркивается, что единственным условием для открытия Ормузского пролива для прохода судов является прекращение вмешательства США в ситуацию в регионе и уважение суверенитета прибрежных государств. В КСИР предупредили, что дальнейшее присутствие и действия американских военных в районе пролива могут привести к еще более серьезным последствиям для мирового нефтегазового рынка.

Напомним, что 8 июля Президент США Дональд Трамп, заявив о нарушении режима прекращения огня, отдал распоряжение о нанесении новых ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал военные объекты США в регионе Персидского залива с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов. Хотя Вашингтон не исключает возможность возвращения Ирана к переговорам, разногласия вокруг безопасности Ормузского пролива, ядерной программы и других вопросов оставляют будущее мирного процесса неопределенным. В настоящее время торговое судоходство в Ормузском проливе снова практически парализовано.