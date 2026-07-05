Узбекистан и Group-IB договорились развивать сотрудничество в области кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - Министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов провел встречу с руководством компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области укрепления информационной безопасности, повышения киберустойчивости государственных и частных организаций, а также противодействия киберпреступности.

В ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам выявления и предотвращения киберугроз, включая атаки на финансовый сектор. Представители Group-IB представили предложения по повышению эффективности защиты информационных систем.

Кроме того, участники встречи рассмотрели возможности внедрения современных решений в сфере кибербезопасности, развития систем раннего обнаружения угроз, а также подготовки специалистов через совместные образовательные программы с вузами.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить сотрудничество, направленное на развитие экосистемы кибербезопасности, внедрение современных технологий и реализацию совместных проектов.