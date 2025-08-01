Китайская компания поставит в Самарканд новые электробусы

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Самарканд планируется поставить дополнительно 330 электробусов китайского производства. Как сообщает пресс-служба областного управления транспорта, на первом этапе город получит 80 таких электробусов, передает Trend.

Сообщается, что начальник Управления транспорта Самаркандской области Узбекистана Рахим Тожиев и директор государственного предприятия «Самарқандйўловчтранс» Одилжон Абдуллаев вернулись из рабочей поездки в Китайскую Народную Республику, где они обсудили перспективы расширения партнёрства с производителем Yutong.

Во время визита в город Чжэнчжоу делегация посетила завод компании Yutong. На предприятии трудятся около 30 тысяч человек, из которых 3 тысячи - это инженеры и исследователи.

В настоящее время в Самарканде уже функционируют 100 электробусов Yutong. В связи с предстоящим увеличением их количества, стороны подчеркнули важность развития сервисной инфраструктуры для их обслуживания.

Отмечается, в рамках переговоров обсужден проект по закупке в ближайшее время 80 новых электробусов, а в дальнейшем - ещё 250. Руководство Yutong заявило о готовности учитывать региональные особенности при производстве транспорта и обеспечивать его полноценное техническое сопровождение.