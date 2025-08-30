Азербайджан может принимать в несколько раз больше туристов - Кенан Гулузаде

БАКУ /Trend/ - Туристическая сфера Азербайджана способна принять в 2-3 раза больше туристов.

Как сообщает Trend, об этом заявил советник председателя Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде в ходе организованного представляемой им организацией медиа-тура на пляжи посёлка Шувялан.

"В сфере услуг в Азербайджане нет серьёзных проблем. Количество занятых в сфере туризма растёт из года в год, создаются новые рабочие места", - отметил советник председателя.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!