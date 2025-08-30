Члены семей пропавших без вести азербайджанцев впервые провели акцию за рубежом (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 30 августа, в Международный день пропавших без вести, Общественное объединение «Семьи пропавших без вести в Карабахе» организовало акцию в Женеве, на площади перед Дворцом наций, где расположено Европейское отделение ООН. Участники акции собрались перед символическим памятником «Сломанный стул», олицетворяющим страдания людей, подвергшихся всем формам вооруженного насилия.

Как сообщает Trend, в ходе акции были представлены личные вещи и документы пропавших без вести азербайджанцев, создана оригинальная композиция из лозунгов, которые словно звучали от их имени, обращаясь к человечеству и повествуя об истории их жизни.

«Для меня время остановилось, но кому какое дело?..»

На плакатах рядом с личными вещами пропавших без вести были написаны следующие лозунги: «Для меня время остановилось, но кому какое дело?.. (My time stopped! Who noticed?) – этот плакат был установлен возле часов, принадлежавших пропавшему без вести Захиду Гасымову; «Ни один шарф в мире не сможет меня согреть» (No scarf warms me) — слова посвящены Гурбету Гасанову, в память о котором остался лишь шарф; «Моя история осталась незавершенной» (My story has no end) — таким был лозунг возле рубашки и рукописей пропавшего без вести Тельмана Юсифова.

Председатель Общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе» Кёнуль Бехбудова держала в руках документы своего пропавшего без вести брата Аббаса Бехбудова и плакат с надписью: «Документы здесь, а жизнь потеряна» (Documents are here, life is missing); а матери пропавших без вести Ильхама Дадашева и Шахина Алиева – Эльмира Дадашева и Махуру Шахин – фотографии своих детей и плакаты со словами: «Он родился, чтобы жить, а не пропасть без вести» (Born to live, not to disappear) и «Сколько мечтаний осталось неисполненными» (Countless dreams — all unfinished) соответственно.

Супруга пропавшего без вести Азада Джаббарова – Фарида Джаббарова показала кости для нардов, оставшиеся в память о ее муже, и с плакатом «Надежда сжалась до размеров этого жребия» (Hope is as tiny as these dice), выразив тем самым посыл о годах ожидания и истощении терпения.

«Рейхан, моя любовь… до тебя доходит лишь мое молчание» (Reyhan, my love… only my silence reaches you?) — этот лозунг обращен к супруге пропавшего без вести Сахавата Джаниева – Рейхан Джаниевой.

Супруга пропавшего без вести Октая Мамедова – Парвана Мамедова держала плакат со словами: «Дипломы, мечты… а взамен — безмолвие долгих лет» (Diploma, dreams... but suddenly, the silence of ages).

«Мамедовы — пропавшая без вести семья. Нет могил, только эхо»

Одна из коробок на акции была оставлена пустой. Она посвящена памяти семьи Мамедовых, все члены которой пропали без вести во время Ходжалинского геноцида 1992 года. На ней были указаны слова: «Мамедовы — пропавшая без вести семья. Нет могил, только эхо» (The Mammadovs — a lost family. No graves, but only echoes).

Кроме того, участники акции обратились к человечеству с трогательными посланиями и о других пропавших без вести — Натиге Меликове, Ихтияре Мамедове, Бафадаре Мирзоеве, Фейрузе Джалилове, Шириндиле Гасангулиеве, Исмаиле Исмаилове, Этибаре Ахмедове, Алияре Алиеве, Абульфате Алиеве, Тельмане Мустафаеве, Шахине Алиеве, Айдыне Керимове, Тайяре Агаеве и других.

Вера в Международный комитет Красного Креста на исходе

Акция вызвала большой интерес. Жители Женевы могли ознакомиться с подробной информацией о пропавших без вести, воспользовавшись специальным QR-кодом. Во время мирной акции многие подходили к азербайджанским семьям, потерявшим близких, чтобы выразить им поддержку и соболезнования.

Отметим, что это первая акция членов семей пропавших без вести азербайджанцев за рубежом.

28 августа впервые на уровне ООН была дана реакция на обращение Общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе». Члены семей пропавших без вести азербайджанцев были приняты в ООН и провели встречу с представителями Секретариата Комитета по насильственным исчезновениям (CED – Committee on Enforced Disappearances) Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR – The Office of the High Commissioner for Human Rights).

На встрече представители семей отметили, что доверие к Международному Комитету Красного Креста в вопросе выяснения судьбы их близких серьезно подорвано. Было подчеркнуто, что проблема пропавших без вести носит глобальный характер и существует острая необходимость в создании института специального докладчика ООН по пропавшим без вести лицам.

3990 человек числятся пропавшими без вести

Отметим, что пропавшими без вести в результате вооруженной агрессии Армении против Азербайджана считаются 3990 граждан Азербайджана. Шестеро из них пропали без вести во время 44-дневной войны 2020 года. Среди пропавших — 71 ребенок, 284 женщины и 316 пожилых людей. Согласно требованиям международного гуманитарного права и его основного источника – Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, однозначно признается право семей на получение информации о лицах, пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов.

Во время акции в Женеве семьи пропавших без вести азербайджанцев вновь потребовали уважать это право.

Члены семей пропавших без вести призвали Армению привлечь к ответственности военных преступников, отметив, что ни один из лиц, совершавших военные преступления против Азербайджана, до сих пор не понес наказания. Напротив, в разные годы в армянском обществе формировались ложные образы героев.

Участники акции подчеркнули, что обнаруженные за последние 5 лет, начиная с 2020 года, 28 массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях представляют собой ужасающее зрелище, массовое убийство людей, бесчеловечные методы их захоронения и сокрытие следов являются неуважением ко всем человеческим ценностям и варварством. Было отмечено, что в ряде случаев люди исчезали вместе с членами своих семей и близкими, истреблялись целые семьи и поколения. В ходе Первой Карабахской войны у 61 семьи пропали без вести от 2 до 7 членов, судьба ни одного из этих лиц неизвестна.

Общественное объединение «Семьи пропавших без вести в Карабахе» потребовало, чтобы Армения передала Азербайджану карты массовых захоронений.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!