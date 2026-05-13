Китайская компания рассматривает возможность строительства угольной электростанции в Казахстане

АСТАНА/Trend/ - Китайская компания East Hope Group рассматривает возможность строительства угольной электростанции мощностью 1 ГВт для обеспечения будущего алюминиевого производственного комплекса в Казахстане.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство энергетики Казахстана, об этом стало известно по итогам встречи министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова и генерального директора по стратегическим инвестициям East Hope Group Чен Лея.

В ходе встречи были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов в Костанайской области.

Китайская сторона также выразила заинтересованность в реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии и угольной промышленности.

Аккенженов отметил готовность Министерства энергетики оказывать необходимую поддержку инициативам, направленным на развитие промышленного и энергетического потенциала Казахстана. В ходе встречи также была подчеркнута важность привлечения инвестиций, внедрения современных технологий, локализации производства и создания новых высококвалифицированных рабочих мест.

Напомним, что в ферале 2025 года заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров, вице-министр промышленности и строительства Казахстана Олжас Сапарбеков и генеральный директор компании East Hope Group Чанцзюнь Мэн подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта в сфере производства и глубокой переработки цветных металлов в Казахстане.

Проект предусматривает создание новых производственных мощностей в двух регионах страны, что позволит внедрить передовые технологии в металлургической отрасли и расширить экспорт готовой продукции на международные рынки, включая Евросоюз, Центральную Азию и Китай. В рамках проекта подразумевается также строительство электрических мощностей.