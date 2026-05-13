Азербайджано-словацкие отношения поднялись до уровня стратегического партнерства - Сахиба Гафарова

БАКУ/ Trend/ - Азербайджано-словацкие отношения поднялись до уровня стратегического партнерства.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в совместном заявлении для прессы с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши.

Она отметила, что визит председателя Национального совета Словакии свидетельствует о высоком уровне взаимоотношений между парламентами страны. По ее словам, подобные визиты являются результатом последовательных шагов, предпринимаемых для развития двусторонних отношений.

"Отношения между нашими странами значительно развились в последние годы и достигли уровня стратегического партнерства. Визиты и встречи являются результатом активного политического диалога между двумя странами. Это создает условия для рассмотрения новых направлений сотрудничества между нашими странами. Существует потенциал для расширения взаимодействия в различных областях", - подчеркнула С.Гафарова.

Она также отметила, что Р. Раши посетит освобожденные от оккупации районы Азербайджана. Это будет его второй визит в эти регионы.