Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи обсудили региональную ситуацию и переговорный процесс вокруг Ирана

13 мая 2026 13:25 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи обсудили региональную ситуацию и переговорный процесс вокруг Ирана.

Обсуждения состоялись в ходе телефонного разговора между министрами, сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что были рассмотрены азербайджано-иранские двусторонние отношения, текущая ситуация в регионе и ход переговорного процесса в этом контексте, а также перспективы дипломатического и политического урегулирования ситуации вокруг Ирана.

А.Арагчи предоставил подробную информацию о переговорном процессе. Дж.Байрамов отметил, что Азербайджан поддерживает усилия по урегулированию конфликта мирным путем и путем переговоров.

Министры также обменялись мнениями по другим двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

